FACUA denuncia a una web que vende bolsos utilizando como gancho a un joven con síndrome de Down generado con IA
La página Francrafts incluye numerosas cláusulas abusivas en su apartado de "Términos y condiciones".
FACUA.org
España-07/09/2026
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