FACUA denuncia a Vodafone por anunciar vuelos gratis que en realidad no lo son
Los usuarios tienen que abonar alrededor de 100 euros en concepto de "tasas y cargos por gestión".
FACUA.org
España-30/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone por anunciar vuelos gratis que en realidad no lo son, incurriendo en publicidad engañosa. Los usuarios tienen que abonar alrededor de 100 euros en concepto de «tasas y cargos por gestión».
«Estrena m&oacu