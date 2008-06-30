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FACUA denuncia a Vodafone por anunciar vuelos gratis que en realidad no lo son

Los usuarios tienen que abonar alrededor de 100 euros en concepto de "tasas y cargos por gestión".

FACUA.org
España-30/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone por anunciar vuelos gratis que en realidad no lo son, incurriendo en publicidad engañosa. Los usuarios tienen que abonar alrededor de 100 euros en concepto de «tasas y cargos por gestión».

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