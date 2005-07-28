FACUA denuncia al BBVA por imponer cuotas de mantenimiento abusivas a los usuarios
La entidad lo justifica por "la situación económica tras la crisis sanitaria, así como la evolución de los mercados financieros".
FACUA.org
España-28/07/2005
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