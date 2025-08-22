Nuestras acciones

FACUA denuncia al festival Gijón Life por cobrar gastos de gestión con la compra de entradas

Los asistentes a estos conciertos tienen derecho a reclamar la devolución de este importe adicional al no estar justificada su imposición.

FACUA.org
Asturias-22/08/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Metrofest AIE, empresa organizadora del festival Gijón Life celebrado los días 16, 22 y 26 de julio, por cobrar un importe adicional a las entradas como «gastos de gestión». La denuncia han sido presentadas ante el Servicio de Consumo del Pri

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos