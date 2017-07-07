FACUA denuncia al festival Mad Cool de Madrid por las restricciones en el acceso con comida y bebida
La organización habilita aspersores que sólo refrescan "a la primera fila" y limita la entrada a una botella de agua pequeña sin tapón por persona: "¿Rellenarla? Unos baños tienen agua potable y otros no".
FACUA.org
España-07/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la promotora del Mad Cool Festival, que se celebra en Madrid en estos días, del 6 al 8 de julio, por las abusivas restricciones impuestas a los usuarios para poder acceder a los espectáculos.
La asociació