FACUA denuncia al Gran Circo Alaska por hacer creer que representa el musical 'El Rey León' de Disney
Tanto la cartelería del circo como el uso en la promoción de canciones y personajes de la película y musical de Disney buscan confundir a los usuarios para que acudan al espectáculo.
FACUA.org
España-25/10/2019
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A la izquierda, cartel del Gran Circo Alaska, y a la derecha, el del musical original de Disney.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Gran Circo Alaska por un «musical«, denominado El Rey León, con el que hace creer a los espectadores que se trata del espectáculo basado en la obra de Disney, del que en realidad en España únicament