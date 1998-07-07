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FACUA denuncia al Grupo Leche Pascual por vulnerar la legislación sanitaria en la publicidad de sus cereales

Los anuncia como un medio "para prevenir enfermedades cardiovasculares".

FACUA.org
España-07/07/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública, el Instituto Nacional del Consumo y la Comunidad de Madrid al Grupo Leche Pascual por anunciar sus cereales como un medio «para preve

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