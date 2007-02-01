FACUA denuncia ante Industria a Movistar, Orange y Vodafone por amenazar a sus clientes con cobrarles hasta 150 euros si solicitan la baja
Ante la avalancha de consultas, la Federación ha puesto en marcha una página web, FACUA.org/movilizate, en cuya primera fase se dedica a asesorar a los usuarios sobre sus derechos.
FACUA.org
España-01/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha remitido una nueva denuncia contra Movistar, Orange y Vodafone, esta vez ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En ella, FACUA advierte que está reci