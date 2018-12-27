FACUA denuncia ante la AEPD la nueva filtración de datos de más de 52 millones de usuarios de Google+
La asociación ya denunció a Google en octubre por el mismo motivo, cuando la información de 500.000 personas en la red social pudo estar accesible durante más de tres años.
FACUA.org
España-27/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una nueva denuncia contra Google ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una nueva posible filtración de datos de usuarios de Google+, con más de 52 millones de cuentas afectadas.
La multinacio