FACUA denuncia de nuevo a la firma Nutra Life por anunciar otro método seudomilagroso para adelgazar, L'Carnitin
La Federación ya ha denunciado otros dos productos milagro comercializados por la empresa afincada en Málaga, Redu fizz y el método Maggie Drozd.
FACUA.org
España-06/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado por tercera vez a la firma Nutra Life por anunciar otro método seudomilagroso para adelgazar, denominado L’Carnitin, compuesto por unas cápsulas y un gel cuya publicidad asegura al usuario que «perder&