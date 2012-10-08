FACUA denuncia el fraude de la Alcachofa de Laón, un 'producto milagro' comercializado a nivel mundial
"La mejor solución para bajar hasta 3 kilos en una semana" o "hasta 2 kilos cada 3 días", aseguran distintas versiones de sus anuncios.
FACUA.org
España-08/10/2012
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Este nuevo fraude para adelgazar se comercializa a nivel mundial.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades sanitarias y de protección al consumidor la publicidad y venta de la Alcachofa de Laón, un producto fraudulento para adelgazar que promete la pérdida de hasta 3 kilos por semana.
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