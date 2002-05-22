FACUA denuncia irregularidades en el sistema de facturación de Vodafone, cuyos recibos incluyen llamadas que 'olvidó' cobrar en periodos anteriores
La Federación recibe denuncias de usuarios cuyas facturas contienen llamadas realizadas hasta tres meses antes del periodo indicado en los recibos.
FACUA.org
España-22/05/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha detectado irregularidades en el sistema de facturación de Vodafone, cuyos recibos incluyen en muchos casos llamadas que la empresa olvidó cobrar en periodos anteriores.
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