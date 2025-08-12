FACUA denuncia la continua presencia de ratas en las calles de Zaragoza
La asociación ya había alertado en marzo de 2025 de la existencia de roedores en determinados barrios de la capital aragonesa, sin que se haya solucionado el problema meses después.
FACUA.org
Aragón-12/08/2025
Ayuntamiento de Zaragoza. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza para instarle a que lleve a cabo de forma urgente las medidas que sean necesarias para eliminar la plaga de ratas que asola la ciudad desde hace varios meses.
La asociación, a través de su delegación territorial en