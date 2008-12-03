Nuestras accionesCrea una 'web' para recoger casos de afectados, 'FACUA.org/905'

FACUA denuncia la facturación masiva de llamadas a líneas 905 no realizadas por los usuarios

La asociación recibe reclamaciones con facturas con decenas, cientos e incluso miles de llamadas falsas. Hay usuarios que han recibido facturaciones de hasta 6.400 euros.

FACUA.org
España-03/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) y el Instituto Nacional del Consumo (INC) la facturación masiva de llamadas a líneas 905 que en realidad no han sido realizadas por los usuarios.

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