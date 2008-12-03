FACUA denuncia la facturación masiva de llamadas a líneas 905 no realizadas por los usuarios
La asociación recibe reclamaciones con facturas con decenas, cientos e incluso miles de llamadas falsas. Hay usuarios que han recibido facturaciones de hasta 6.400 euros.
FACUA.org
España-03/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) y el Instituto Nacional del Consumo (INC) la facturación masiva de llamadas a líneas 905 que en realidad no han sido realizadas por los usuarios.
FACUA lleva m