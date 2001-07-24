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FACUA denuncia la publicidad de Calypso, unas cápsulas de vinagre de manzana que se anuncian como un producto milagroso para adelgazar rápidamente y sin dietas

La Federación denuncia que lleva casi seis meses esperando una respuesta de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía. La empresa está afincada en la localidad malagueña de Marbella.

FACUA.org
España-24/07/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía a la empresa con sede en Marbella Calypso Sana, SL (antes afincada en Mijas Costa y denominada Calypso

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