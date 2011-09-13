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FACUA denuncia la venta fraudulenta de un producto que dice curar el cáncer y el sida

Procedente de Italia, Galenia Aloe Arborescens se comercializa en España a través de herbolarios, parafarmacias e Internet.

FACUA.org
España-13/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de sanidad y consumo la distribución y venta de un producto fraudulento denominado Galenia Aloe Arborescens que asegura tener cura para todo tipo de afecciones y enfermedades, entre las que están el cáncer

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