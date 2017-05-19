FACUA denuncia las difamaciones lanzadas por el consejero de Sanidad en la Asamblea de Extremadura
José María Vergeles elude explicar por qué no multa a los bancos e inventa que la asociación engaña a los consumidores y no presenta reclamaciones ante la banca por el fraude de la cláusula suelo.
FACUA.org
Extremadura-19/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia las difamaciones lanzadas este jueves contra la asociación por el consejero extremeño de Sanidad y Políticas Sociales, el socialista José María Vergeles, durante su intervención en el Parlament