FACUA denuncia las tarifas de la zona azul de veinte ciudades por imponer el pago de un tiempo mínimo de estacionamiento
La Federación demanda que los residentes en las zonas con estacionamientos regulados cuenten con tarifas significativamente más bajas.
FACUA.org
España-26/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado las tarifas de los estacionamientos regulados en superficie (conocidos genéricamente como zona azul) de veinte ciudades por imponer el pago de un periodo mínimo de estacionamiento aunque el usuario utilice e