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FACUA denuncia más 'productos milagro' de Paramarketing

La Federación no descarta que los propietarios de esta empresa sean los mismos que los de Nutra Life, con numerosas denuncias a sus espaldas.

FACUA.org
España-26/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una nueva batería de denuncias contra productos milagro para adelgazar.

Los denunciados en esta ocasión son una supuesta cura de adelgazamiento de once plantas, que asegura en su publicidad qu

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