FACUA denuncia otro método seudomilagroso de Nutra Life, una dieta a base de "alimentos que adelgazan "por sus "calorías negativas"
Ésta es la cuarta denuncia de FACUA desde febrero contra esta empresa, con sede en Málaga, sin que hasta la fecha haya trascendido la intervención de la Administración.
FACUA.org
España-29/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una nueva denuncia contra la empresa Nutra Life, y ya van cuatro desde febrero sin que haya trascendido la intervención de la Administración, por comercializar otro método pseudomilagroso para perder