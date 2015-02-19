FACUA denuncia que la reforma del Código Penal es un atentado contra la libertad de expresión
La asociación considera inaceptable que se use como pretexto la legislación contra el terrorismo para recortar derechos y libertades en un articulado que condena protestas como el intento de frenar desahucios en la calle o redes sociales.
FACUA.org
España-19/02/2015
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Las acciones de resistencia ante los desahucios podrán ser consideradas terrorismo según la reforma del Código Penal que se vota hoy en el Congreso. | Imagen: Asamblea popular de Carabanchel 15M (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción muestra su más absoluto rechazo a la reforma del Código Penal para los delitos de terrorismo que hoy se vota en el Congreso de los Diputados, por suponer un atentado contra la libertad de expresión con la excusa de legislar contra el terror