Nuestras accionesSe aprueba hoy en el Congreso de los Diputados

FACUA denuncia que la reforma del Código Penal es un atentado contra la libertad de expresión

La asociación considera inaceptable que se use como pretexto la legislación contra el terrorismo para recortar derechos y libertades en un articulado que condena protestas como el intento de frenar desahucios en la calle o redes sociales.

FACUA.org
España-19/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su más absoluto rechazo a la reforma del Código Penal para los delitos de terrorismo que hoy se vota en el Congreso de los Diputados, por suponer un atentado contra la libertad de expresión con la excusa de legislar contra el terror

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