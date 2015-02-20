FACUA denuncia un anuncio que presenta como "plan perfecto" para un hombre que una mujer se tome 5 copas
Se trata de una publicidad difundida a través de las redes sociales por el Mercado Lonja del Barranco de Sevilla, que funciona en régimen de concesión administrativa del Ayuntamiento hispalense.
FACUA.org
Sevilla-20/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado un anuncio que presenta como «plan perfecto» para un hombre que la mujer que le acompañe se tome cinco copas. Se trata de una publicidad difundida a través de Twitter y Facebook por el Mercado Lonja del Barranco de Sevilla.<