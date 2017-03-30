FACUA denuncia una estafa por SMS que remite a un 806 para recoger como premio un carro de la compra
Alerta a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y a la Aecosan de mensajes de texto a particulares para que llamen, a 1,51 euros/minuto, para reclamar su supuesto premio.
FACUA.org
España-30/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado una estafa a través de mensajes de texto SMS que incitan a los usuarios que los reciben a llamar a un número 806 con el pretexto de que han resultado ganadores de un carro de la compra.
La asociación ha alertado tanto a