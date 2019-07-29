Nuestras acciones

FACUA denuncia una nueva subida del paquete Orange Love ante varias autoridades autonómicas de consumo

La normativa del sector de telecomunicaciones establece que los aumentos de las tarifas deben estar justificados en "motivos válidos".

FACUA.org
España-29/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado denuncias contra Orange Espagne ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) del Ministerio de Economía y Empresa y las autoridades autonómicas de consumo de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Ma

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos