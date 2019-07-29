FACUA denuncia una nueva subida del paquete Orange Love ante varias autoridades autonómicas de consumo
La normativa del sector de telecomunicaciones establece que los aumentos de las tarifas deben estar justificados en "motivos válidos".
FACUA.org
España-29/07/2019
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imagen: Orange.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado denuncias contra Orange Espagne ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) del Ministerio de Economía y Empresa y las autoridades autonómicas de consumo de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Ma