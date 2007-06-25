FACUA denuncia unas cápsulas de vinagre de manzana que se anuncian como adelgazantes
El anuncio es casi idéntico al utilizado en 2001 por otra empresa para promocionar las mismas cápsulas, tras lo que fue sancionada con poco más de 3.000 euros.
FACUA.org
España-25/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La empresa con sede en Málaga Paramarketing, que también utiliza el nombre de Nutra Life, ha vuelto a ser denunciada por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) por anunciar productos seudomilagrosos para adelgazar, esta vez unas cápsulas de vinagre de m