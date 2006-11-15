FACUA denuncia unas cápsulas milagrosas que prometen aumentar el tamaño de los pechos
El anuncio de Paramarketing es prácticamente idéntico al de otro producto similar de Nutra Life, que acumula numerosas denuncias de FACUA. La Federación no descarta que tras ambas empresas, afincadas en Málaga, estén los mismos propietarios.
FACUA.org
España-15/11/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado un método seudomilagroso que promete aumentar el volumen y la firmeza del pecho «sin engordar», garantizando «hasta 10 cm. y de 2 a 3 copas de más desde el primer mes».
El método