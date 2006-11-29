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FACUA denuncia unas pastillas que prometen adelgazar mientras se duerme

Esta denuncia se suma a las muchas realizadas por FACUA contra Paramarketing y pone de manifiesto la pasividad de las Administraciones por los productos milagro.

FACUA.org
España-29/11/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a la empresa Paramarketing por comercializar el producto Bio-Night, unas pastillas que prometen adelgazar milagrosamente por la noche mientras se duerme.

El anuncio, publicado en prensa, afirma que «la e

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