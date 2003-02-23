FACUA denunciará a Vodafone ante Ciencia y Tecnología y advierte al operador que su credibilidad está en juego
La Federación exigirá al Ministerio que sancione a la empresa por la extrema gravedad de los daños causados y solicita a Vodafone una indemnización simbólica de 6 euros.
FACUA.org
España-23/02/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) presentará la próxima semana una denuncia contra Vodafone ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología por la avería que dejó el jueves incomunicados a sus más de oc