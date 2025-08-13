FACUA detecta diferencias de hasta 79 céntimos por litro en las gasolineras de una misma provincia
Si se llena un depósito de 50 litros dos veces al mes, elegir la estación de servicio más barata puede suponer un ahorro de hasta 948 euros al año en la provincia con mayores diferencias y de solo 24 euros en el territorio donde hay menos competencia.
FACUA.org
España-13/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta 79 céntimos por litro de combustible en las gasolineras de una misma provincia. Es uno de los datos que arroja el análisis realizado por la asociación sobre los precios de 10.033 gasolineras. La variación llega a alcanzar los 39,50 e