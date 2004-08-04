FACUA detecta diferencias de hasta el 488% en las tarifas de las líneas 118 de información telefónica
La Federación ha comparado las tarifas de veinte líneas 118, hasta un 488% más caras que el sustituto del 1003, el 11818. Una llamada de dos minutos desde un fijo cuesta 2 euros con las líneas que tienen las tarifas más elevadas, el 11843, el 11824 y el 11819. Cuando un usuario acepta que le comuniquen directamente con el número consultado, el precio de la conversación es hasta setenta y cinco veces más cara que si colgase y marcase directamente el teléfono.
FACUA.org
España-04/08/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado su quinto estudio comparativo sobre las líneas con prefijo 118 que ofrecen información sobre números de teléfono nacionales, cuyas tarifas son hasta un 488% más caras que la del sustituto