FACUA detecta diferencias de hasta el 761% en las tarifas de agua de veintiocho municipios
La Federación advierte que se trata del único suministro doméstico sin una normativa nacional que regule los derechos de los usuarios. Alicante, Murcia y Córdoba tienen las tarifas más caras de las ciudades encuestadas, frente a Valladolid, Logroño y Santander, donde se aplican las más económicas.
FACUA.org
España-02/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado diferencias de hasta el 761% en las tarifas del suministro domiciliario de agua de veintiocho municipios. Se trata del único suministro doméstico que carece de una normativa nacional que regule los derechos d