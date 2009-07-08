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FACUA detecta diferencias de hasta un 420% en los precios de los condones según la marca y el establecimiento

Una caja de doce preservativos en su variedad normal puede costar desde 3,00 hasta 13,10 euros. Una misma marca puede llegar a variar su precio en un 124% en función del comercio donde se adquiera.

FACUA.org
España-08/07/2009
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FACUA ha realizado un estudio sobre el precio y etiquetado de siete marcas de preservativos en sus variedades normales, finos, extra gruesos, retardantes, tamaño extra, con sabores y aromas.

FACUA publica el análisis y un informe sobre los condones como método anticon

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