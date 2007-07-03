FACUA detecta en el mercado dentífricos importados ilegalmente de Sudáfrica y Egipto etiquetados con la marca Colgate
La Federación entrega muestras a las autoridades de Salud y Consumo para que analicen si tienen sustancias peligrosas.
FACUA.org
España-03/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado en el mercado dentífricos importados ilegalmente de Sudáfrica y Egipto etiquetados con la marca Colgate. FACUA ha entregado muestras a las autoridades de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ya qu