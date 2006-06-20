FACUA detecta en junio una tímida bajada en los precios del aceite de oliva, aunque en dos de cada tres casos se mantuvieron estables
La Federación sigue recomendando no comprar marcas de la variedad virgen extra cuyos precios estén por encima de los 4,50 euros/litro, suave a más de 4,20 euros/litro e intenso que cuesten más de 4,15 euros/litro.
FACUA.org
España-20/06/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado en junio una tímida bajada en los precios del aceite de oliva, aunque éstos se mantuvieron estables en dos de cada tres casos. Ante los elevados precios y la especulación que se produce en el sector, F