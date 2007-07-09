FACUA detecta la venta de importaciones ilegales de dentífricos Signal, Close up y Crest
Los productos de Unilever y Procter & Gamble se suman a los de Colgate y Tri Leaf que están siendo retirados del mercado, el último con una sustancia nociva.
FACUA.org
España-09/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante las autoridades de Salud y Consumo la venta en España de importaciones ilegales de otras tres marcas de dentífricos, pertenecientes esta vez a las multinacionales Unilever y Procter & Gamble.<