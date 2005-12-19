FACUA edita un informe sobre las principales irregularidades de los proveedores de acceso a Internet
En la publicación también se analizan las principales estafas que se producen a través de la Red y plantean las precauciones que deben tomar los usuarios ante el comercio electrónico.
FACUA.org
España-19/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha editado un informe en el que recoge las principales irregularidades de los proveedores de acceso a Internet.
El consumidor ante las irregularidades en Internet es el título de la publicación, editada en el marc