FACUA emprende actuaciones para defender a los afectados por el cierre de clínicas odontológicas Dental Line
Una serie de establecimientos en distintos puntos del país han cerrado paralizando los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir sus garantías.
FACUA.org
España-09/10/2009
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