FACUA Euskadi advierte de que la tasa de basuras de Durango se está aplicando de manera irregular
La asociación considera que es contraria a Derecho ya que podría resultar arbitraria y carente de individualización.
FACUA.org
Euskadi-22/12/2025
FACUA Euskadi advierte de que la nueva tasa de basuras de Durango podría estar aplicándose de forma irregular, por lo que su cobro resultaría improcedente.
La asociación, que ha analizado la ordenanza municipal de este municipio vizcaíno, señala a los vecinos que pueden presentar una r