FACUA Euskadi denuncia a la promotora del Bilbao BBK Live por quedarse con dinero de los asistentes
La empresa impuso un sistema de prepago como única forma de pago en el recinto y ahora se niega a devolver cantidades inferiores a dos euros. A los que devuelva dinero les cobrará un euro por la transferencia.
FACUA.org
Euskadi-28/07/2017
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Imagen tomada durante uno de los conciertos y publicada en Twitter por @bilbaobbklive.
FACUA Euskadi ha denunciado ante el Servicio Territorial de Consumo de Bizkaia a la empresa Last Tour, organizadora del festival de música Bilbao BBK Live, y le ha pedido que abra un expediente sancionador contra la sociedad por no devolverle a los participantes en el evento la totalidad d