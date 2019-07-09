FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Getxo que acabe con los vertidos fecales en la cala de Kantarepe
Algunas viviendas de la zona contaminan con residuos de este tipo desde hace años, según el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. En 2018 se prohibió el baño una semana en las playas de Uribe Kosta por la nefasta calidad del agua.
FACUA.org
Euskadi-09/07/2019
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FACUA Euskadi solicita al Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) que ponga fin al problema de los vertidos fecales en la cala de Kantarepe. Esta situación ha generado que los vecinos de la zona transmitan sus quejas por la existencia de persistentes olores desagradables.
Algunas viviendas