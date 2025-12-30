FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Santurtzi que garantice el cumplimiento de la ordenanza de terrazas en la vía pública
Hay establecimientos que incumplen sistemáticamente la normativa municipal que regula la instalación de mobiliario por parte de establecimientos de hostelería y restauración.
Euskadi-30/12/2025
Ayuntamiento de Santurtzi | Imagen: Oficina de Turismo de Santurtzi.
FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Santurtzi a través del cuál le pide que adopte las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula la instalación de terrazas en los espacios públicos.
La asociación ha tenido cono