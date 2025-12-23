FACUA Euskadi pide celeridad a Adif para la puesta en funcionamiento del ascensor de la estación de Herrera
La asociación denuncia que los usuarios de estas instalaciones llevan 10 meses con las escaleras cómo única forma de acceso a la vía.
Euskadi-23/12/2025
Imagen: Europa Press.
FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para pedirle que adopte las medidas que sean necesarias para la puesta en funcionamiento del ascensor de la estación de Renfe de Herrera.
