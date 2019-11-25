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FACUA Euskadi pide explicaciones a AENA por la presencia de aves en las pistas del aeropuerto de Bilbao

La asociación ya se había dirigido anteriormente al organismo por este motivo, recibiendo como única respuesta que existía un protocolo de actuación. Las aves, sin embargo, han seguido sobrevolando la pista.

FACUA.org
Euskadi-25/11/2019
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FACUA Euskadi se ha dirigido a AENA para requerir información acerca de los protocolos establecidos y las medidas adoptadas para prevenir que se vuelva a producir una colisión entre algún ave y un avión en el aeropuerto de Bilbao.

La asociación, a trav&ea

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