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FACUA Euskadi reclama a Iberdrola que mejore el suministro eléctrico de Barakaldo

La asociación ha recibido numerosas quejas de usuarios sobre las deficiencias en el alumbrado público de la localidad y del servicio en sus propios domicilios.

FACUA.org
Euskadi-10/12/2018
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FACUA Euskadi reclama a Iberdrola que mejore el suministro eléctrico de la localidad vizcaína de Barakaldo. En un escrito enviado a la compañía, la asociación solicita información sobre el origen de las numerosas incidencias técnicas que está

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