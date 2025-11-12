FACUA Euskadi se suma a la nueva manifestación contra la permanencia de las fábricas de Sader-Profersa en Bilbao
La marcha tendrá lugar este viernes 14 a las 18 horas desde la sede del Gobierno Vasco hasta llegar a la zona de las fábricas de estas empresas.
FACUA.org
Euskadi-12/11/2025
FACUA Euskadi llama a sus socios y a la ciudadanía en general a participar en una nueva manifestación convocada para este viernes 14 de noviembre contra Sader y Profersa, empresas que continúan operando en Bilbao pese a las reiteradas denuncias vecinales.
La asociación apoya esta prote