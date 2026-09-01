FACUA exige al Ayuntamiento de Navas del Madroño que reubique los contenedores junto a la iglesia y haga cumplir los horarios de recogida
La asociación denuncia las molestias acústicas y problemas de salubridad que vienen sufriendo los vecinos de las calles Santa María y Federico García Lorca desde hace años.
FACUA.org
Extremadura-01/09/2026
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FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Ayuntamiento de Navas del Madroño que reubique los contenedores de residuos situados en las inmediaciones de la iglesia, junto a viviendas de las calles Santa María y Federico García Lorca, ante las constantes molestias que vi