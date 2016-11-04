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FACUA expone en la Asamblea de Extremadura su rechazo al TTIP y CETA

El delegado territorial de la asociación, José Manuel Núñez, traslada al órgano autonómico la valoración de la asociación sobre los tratados de libre comercio que negocia la UE con EE UU y Canadá.

FACUA.org
Extremadura-04/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción, a través de su delegado territorial en Extremadura José Manuel Núñez, ha comparecido este viernes en la Asamblea de dicha Comunidad para exponer su rechazo a los tratados de libre comercio en los que trabaja la Unión E

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