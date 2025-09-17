FACUA Extremadura comparece en la Asamblea para hablar sobre la gestión y ciclo urbano del agua en la región
José Manuel Núñez, presidente de la asociación, ha pedido mayor transparencia a la administración y ha defendido la necesidad de impulsar el desarrollo reglamentario de la ley extremeña que regula la gestión y ciclo urbano del agua.
Extremadura-17/09/2025
José Manuel Núñez, presidente de FACUA Extremadura, ha comparecido este miércoles 17 de septiembre en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura para hablar sobre transparencia e información a los consumidores en la gestión y ciclo urbano del agua en