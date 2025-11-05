FACUA Extremadura impulsa una campaña informativa por los barrios de Badajoz para que los vecinos puedan reclamar la tasa de basuras
La asociación, junto a la Asociación de Federaciones Vecinales, llevará a cabo diferentes acciones entre el 6 y el 13 de noviembre en diferentes puntos de la ciudad.
Extremadura-05/11/2025
Imagen: Europa Press.
FACUA Extremadura, junto a la Asociación de Federaciones Vecinales, han dado a conocer las diferentes acciones informativas que llevarán a cabo durante el mes de noviembre por los diferentes barrios de Badajoz para explicar a los vecinos cómo pueden reclamar al Ayuntamiento de la ciudad el reemb