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FACUA Extremadura insta a Sanidad a solucionar el desabastecimiento de las farmacias de la comunidad

Están padeciendo dificultades para el suministro de más de 300 medicamentos. Seis de ellos no tienen equivalente genérico en el mercado.

FACUA.org
Extremadura-15/10/2019
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FACUA Extremadura se ha dirigido a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la comunidad para instarle a que realice todas las acciones que sean necesarias para solucionar el problema desabastecimiento de medicamentos que está ocurriendo en las farmacias de la comunidad.

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